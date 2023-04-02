Стюарды объяснили, почему оштрафовали Сайнса за контакт с Алонсо

Стюарды Формулы-1 объяснили, почему приняли решение оштрафовать пилота «Феррари» Карлоса Сайнса на пять секунд за столкновение с Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии.

«Стюарды проанализировали данные и установили, что в столкновении между машинами Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо в первом повороте после рестарта полностью виноват пилот «Феррари». Машина Алонсо значительно опередила Сайнса, но болид Карлоса въехал в машину «Астон Мартин», заставив её развернуться и съехать с трассы. Соответственно, на Карлоса Сайнса был наложен пятисекундный штраф.

Был принят во внимание тот факт, что инцидент произошёл на первом круге рестарта, когда стюарды обычно более снисходительно относятся к ним. Однако конкретно в этом случае мы сочли, что отрыв между Алонсо и Сайнсом был достаточным, чтобы предпринять шаги для предотвращения столкновения», — приводится выдержка из документа ФИА.

Также стоит отметить, что Сайнс получил два штрафных балла по итогам инцидента.