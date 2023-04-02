Стюарды объяснили, почему оштрафовали Сайнса за контакт с Алонсо

Стюарды Формулы-1 объяснили, почему приняли решение оштрафовать пилота «Феррари» Карлоса Сайнса на пять секунд за столкновение с Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии.
«Стюарды проанализировали данные и установили, что в столкновении между машинами Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо в первом повороте после рестарта полностью виноват пилот «Феррари». Машина Алонсо значительно опередила Сайнса, но болид Карлоса въехал в машину «Астон Мартин», заставив её развернуться и съехать с трассы. Соответственно, на Карлоса Сайнса был наложен пятисекундный штраф.
Был принят во внимание тот факт, что инцидент произошёл на первом круге рестарта, когда стюарды обычно более снисходительно относятся к ним. Однако конкретно в этом случае мы сочли, что отрыв между Алонсо и Сайнсом был достаточным, чтобы предпринять шаги для предотвращения столкновения», — приводится выдержка из документа ФИА.
Также стоит отметить, что Сайнс получил два штрафных балла по итогам инцидента.
- 2 апреля 2023
-
13:24
-
13:13
-
13:07
-
13:05
-
12:36
-
12:33
-
12:29
-
12:24
-
12:23
-
12:13
-
12:12
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:39
-
11:35
-
11:26
-
11:26
-
11:18
-
11:16
-
11:07
-
11:06
-
10:59
-
10:37
-
10:32
-
10:13
-
09:48
-
08:30
-
08:24
-
05:40
-
02:54
-
02:00
- 1 апреля 2023
-
23:46
-
22:50
-
21:59