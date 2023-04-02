Расселл считает, что мог побороться за победу, если бы не красный флаг и сход

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал результаты гонки на Гран-при Австралии.
Расселл был вынужден сойти по ходу гонки после того, как загорелся его болид.
«В эти выходные мы всё сделали правильно. Вчера у нас была отличная квалификация, сегодня старт был идеальным. Мы хорошо справились с первым отрезком, и я мог бы продлить его подольше. Все три дня я чувствовал себя комфортно и был уверен в машине. Не вижу причин, по которым мы сегодня не могли бы побороться за победу, так что это разочарование. Как только я прошёл десятый скоростной поворот, почувствовал, что что-то происходит. Через три поворота я остановился. Когда не идёт, то не идёт.
Ещё предстоит проделать большую работу, чтобы догнать «Ред Булл», но мы можем извлечь пользу из этого уикенда. Мы максимизировали всё, и я горжусь проделанной работой», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».
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