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Зрители пробрались на трассу в Мельбурне до финиша ГП Австралии. ФИА начала расследование

Зрители пробрались на трассу в Мельбурне до финиша ГП Австралии. ФИА начала расследование
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Несколько болельщиков оказались внутри уличной трассы «Альберт-Парк» ещё до финиша гонки Гран-при Австралии Формулы-1. Болельщики пролезли через отверстия для маршалов и стояли на обочине во время финального круга гонки, проходившего позади сейфти-кара.

Фото: https://twitter.com/WilliamsSupport/status/1642457161749102592

Международная автомобильная федерация уже обратила внимание на столь серьёзное нарушение правил безопасности и организовала расследование. К стюардам гонки для пояснений вызван официальный представитель Гран-при.

Напомним, победу в воскресном Гран-при Австралии Формулы-1 одержал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вместе с ним на подиум поднялись британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

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