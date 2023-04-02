Алонсо назвал штраф Сайнса за столкновение с ним слишком суровым

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что судьям вряд ли стоило штрафовать его соотечественника Карлоса Сайнса за столкновение на втором рестарте Гран-при Австралии. Из-за контакта с «Феррари» Сайнса болид Алонсо развернуло, и Фернандо потерял место в очковой зоне. Ему удалось вернуть третье место из-за быстрой остановки гонки и «отката» результатов.
«Думаю, наказание слишком суровое. На первом круге очень трудно судить об уровне сцепления с трассой, и я думаю, что мы не врезаемся в другие машины специально: мы ведь знаем, что рискуем своим автомобилем и своей позицией на трассе. Иногда ты оказываешься в том месте трассы, где не хотел бы. Это просто часть гонок. Я ещё не смотрел повторы как следует, но, по ощущениям, штраф слишком жёсткий», — приводит слова Алонсо RacingNews365.
- 2 апреля 2023
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