Хюлькенберг прокомментировал протест «Хааса» на результаты Гран-при Австралии

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал протест, который подал «Хаас» на результаты гонки Гран-при Австралии.

«Тут я полагаюсь на тим-менеджера и босса команды. Понятно, что речь идёт о том, как интерпретировать правила. Безусловно, будет поставлен вопрос, почему прошло так много времени, прежде чем установили порядок пилотов для рестарта. Не думаю, что всё это было идеально», — приводит слова Хюлькенберга Speedweek.

Напомним, в «Хаасе» были недовольны тем, какой порядок пилотов установила дирекция гонки после третьего красного флага. Если бы гоночная дирекция расставила пилотов в соответствии с их положением на SC2, то Нико Хюлькенберг должен был оказаться на одну позицию выше — впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Соответственно, немец занял бы не седьмое место, а шестое.