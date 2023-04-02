Стало известно, как «Хаас» аргументировал свой протест на результаты Гран-при Австралии

Стали известны детали протеста команды Формулы-1 «Хаас» на итоговые результаты Гран-при Австралии. В «Хаасе» были недовольны тем, какой порядок пилотов установила дирекция гонки после третьего красного флага. Как выясняется, «Хаас» в своём протесте напомнил, что на Гран-при Великобритании 2022 года при рестарте вернули исходный порядок пилотов, однако оговорились, что если бы все пилоты преодолели так называемую вторую отсечку сейфти-кара, то порядок установили бы по ней. В Мельбурне эту отсечку до красного флага преодолели все пилоты.
Если бы гоночная дирекция расставила пилотов в соответствии с их положением на SC2, то Нико Хюлькенберг должен был оказаться на одну позицию выше — впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Соответственно, немец занял бы не седьмое место, а шестое.
- 2 апреля 2023
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