Зафнауэр назвал столкновение Гасли и Окона гоночным инцидентом и не боится штрафа

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказал мнение, что Пьер Гасли не должен получить штрафных баллов за своё столкновение с партнёром по команде Эстебаном Оконом. Если Гасли получит два балла, то оформит себе автоматическую дисквалификацию на следующий этап Формулы-1 в Баку.
«Нет, я не боюсь дисквалификации, потому что это был гоночный инцидент в чистом виде. В такой ситуации спрашиваешь: «Кого винить?» И, размышляя задним числом, говоришь: «Да, не стоит попадать в аварии». Но бывают случаи, когда ты не можешь избежать подобного, если позади тебя что-то случается. Ты должен решать, куда ехать, потому что уже не можешь избежать ситуации в принципе.
Если посмотреть на ситуацию, то Пьер вернулся на трассу и не мог разгоняться, ведь задними колёсами он был на траве. Одна машина обошла его справа, другая тоже попробовала справа, а ещё одна обходила слева. Что бы ты ни делал, ты кого-нибудь заденешь. Знаете, в такой ситуации нет проблем, если парень сзади снимет ногу с педали и позволит тебе разогнаться. Но, к сожалению, никто ногу с педали не снял», — приводит слова Зафнауэра RacingNews365.
- 2 апреля 2023
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