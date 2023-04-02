Расселл: после аварии Албона был совершенно ненужный красный флаг
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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал решение гоночной дирекции остановить гонку на Гран-при Австралии после аварии гонщика «Уильямса» Александера Албона.
«Думаю, первый красный флаг был совершенно не нужен. Очевидно, на трассе было много гравия, но в целом гоночный трек был в порядке. В прошлом мы видели, что было и похуже. Напоминает решение, выпустить в Саудовской Аравии машину безопасности, когда болид был за пределами трассы. Не знаю, что происходит с принятием некоторых решений. Мы все пытаемся работать вместе с ФИА, чтобы улучшить ситуацию, но, похоже, это сложно», — приводит слова Расселла Motorsport.
Сам Расселл не смог завершить гонку. В результате возгорания болида он был вынужден сойти с дистанции.
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