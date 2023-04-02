Хэмилтон ответил Ферстаппену на слова о том, что его выдавили с трассы

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с Максом Ферстаппеном в гонке на Гран-при Австралии. Напомним, Ферстаппен пропустил британца и потом жаловался по радио, что пилот «Мерседеса» выдавил его с внешнего радиуса в третьем повороте.
«Я был полностью на внутренней траектории, и я думаю, что мы оба оставили место друг для друга. Я не сбил его с траектории, а он не повернул ко мне, так что мы не соприкоснулись, а это и есть гонки. Я бы, наверное, сделал то же самое, если бы всё было наоборот. Я подниму этот вопрос, но я также не хочу делать из этого большую проблему.
Я очень доволен этим Гран-при. В этом сезоне у нас есть трудности с машиной, поэтому финиш на подиуме – это замечательное достижение. Особенно с учётом того, что мы почти ничего не меняли в машине. Сейчас я очень счастлив», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австралии впервые в карьере и увеличил отрыв от конкурентов в общем зачёте пилотов. Льюис Хэмилтон финишировал вторым.
- 2 апреля 2023
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