Вассёр — о штрафе Сайнса: это двойные стандарты, вспомните, что было с Алонсо в Джидде

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги гонки на Гран-при Австралии и ответил на вопросы о пятисекундном штрафе для пилота итальянской команды Карлоса Сайнса.

После второго рестарта гонки Сайнс въехал в Фернандо Алонсо, за что был оштрафован на пять секунд.

«Есть разочарование. Мы проделали хорошую работу, но Карлосу не повезло с машиной безопасности и красным флагом. Затем получили этот штраф, о котором мы можем часами спорить. Разочарованы тем, что нам не дали обсудить с Карлосом, как можно оспорить это. С Фернандо Алонсо в Джидде было принято другое решение. Я считаю этот момент гоночным инцидентом. 50% паддока скажут вам то же самое, остальные увидят вину Сайнса. Конечно, мы рассматриваем это как гоночный инцидент, но важно было дать обсудить это.

Не думаю, что ФИА может пересмотреть решение о штрафе. Мы обсудим это со стюардами, но для меня это позор, потому что существуют двойные стандарты. Просто вспомните, что было с Алонсо. Дали штраф, потом отменили. Достаточно было подождать ещё пять минут и обсудить это», — цитирует Вассёра Motorsport Italia.