2 апреля на трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне завершился Гран-при Австралии. Гонка трижды останавливалась красными флагами из-за аварий.

В первый раз заезд остановили после аварии пилота «Уильямса» Алекса Албона на девятом круге. Уже в конце гонки из-за проблем с задней подвеской колеса лишился гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен, что вновь привело к красным флагам и последующему рестарту с места. После второго рестарта произошло сразу несколько инцидентов и ещё четыре машины сошли с дистанции.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: нужны ли в Формуле-1 рестарты с места?

Действующий чемпион мира и победитель Гран-при Австралии Макс Ферстаппен после окончания гонки заявил, что решение о втором рестарте с места привело к многочисленным инцидентам и логичнее было бы возобновлять гонки с ходу.