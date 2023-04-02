2 апреля на трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне завершился Гран-при Австралии. Гонка трижды останавливалась красными флагами из-за аварий.
В первый раз заезд остановили после аварии пилота «Уильямса» Алекса Албона на девятом круге. Уже в конце гонки из-за проблем с задней подвеской колеса лишился гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен, что вновь привело к красным флагам и последующему рестарту с места. После второго рестарта произошло сразу несколько инцидентов и ещё четыре машины сошли с дистанции.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: нужны ли в Формуле-1 рестарты с места?
Действующий чемпион мира и победитель Гран-при Австралии Макс Ферстаппен после окончания гонки заявил, что решение о втором рестарте с места привело к многочисленным инцидентам и логичнее было бы возобновлять гонки с ходу.
- 2 апреля 2023
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