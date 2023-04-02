«Мегапилотаж». Алонсо обратился к Хэмилтону после ГП Австралии

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поздравил семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона после гонки на Гран-при Австралии.

В Мельбурне на «Альберт-Парке» Хэмилтон финишировал вторым и впервые в нынешнем сезоне поднялся на подиум. Алонсо финишировал третьим. Испанец занимает третье место в третий раз подряд со старта сезона.

«Мегапилотаж, Льюис», — написал Алонсо на своей странице в социальных сетях, обратившись к Хэмилтону и репостнув фото с британцем с официального аккаунта Формулы-1.

Хэмилтон стал первым пилотом, который в 17 сезонах подряд как минимум один раз поднимался на подиум.

В общем зачёте пилотов Алонсо располагается на третьем месте, Хэмилтон после Гран-при Австралии поднялся на четвёртое.