«Мегапилотаж». Алонсо обратился к Хэмилтону после ГП Австралии
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Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поздравил семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона после гонки на Гран-при Австралии.
В Мельбурне на «Альберт-Парке» Хэмилтон финишировал вторым и впервые в нынешнем сезоне поднялся на подиум. Алонсо финишировал третьим. Испанец занимает третье место в третий раз подряд со старта сезона.
«Мегапилотаж, Льюис», — написал Алонсо на своей странице в социальных сетях, обратившись к Хэмилтону и репостнув фото с британцем с официального аккаунта Формулы-1.
Хэмилтон стал первым пилотом, который в 17 сезонах подряд как минимум один раз поднимался на подиум.
В общем зачёте пилотов Алонсо располагается на третьем месте, Хэмилтон после Гран-при Австралии поднялся на четвёртое.
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