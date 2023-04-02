Вольф: рестарты — отличное развлечение, но нужно понять, когда показывать красные флаги

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о прошедшей гонке на Гран-при Австралии, в ходе которой трижды показывали красные флаги.

«Мы проверили правила. Всё было немного запутанно, но в итоге прошло так, как и написано. Очевидно, такой результат хорош для каких-то команд и плох для других.

Мы не думали, что будут показывать красные флаги. Мне кажется, рестарты — это здорово, они развлекают людей, но на будущее нам просто нужно понять, когда показывать красные флаги, когда выпускать машину безопасности или виртуальную машину безопасности. Думаю, сегодняшние инциденты можно рассмотреть. На мой взгляд, Формула-1 успешна, потому что это спорт, в котором мы следуем правилам. Рестарты — это отличное развлечение, и я доволен до тех пор, пока всем ясна интерпретация. Пока мы понимаем, как планировать гонку и следуем одним и тем же правилам, всё в порядке», — приводит слова Вольфа Planet F1.