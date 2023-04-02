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Ферстаппен сравнялся с Сенной по числу подиумов в карьере

Ферстаппен сравнялся с Сенной по числу подиумов в карьере
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Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен установил очередное историческое достижение на Гран-при Австралии, состоявшемся сегодня, 2 апреля, в Мельбурне.

Напомним, Ферстаппен стал победителем гонки и впервые выиграл австралийский этап. Успех стал для 25-летнего голландца 80-м в карьере, и по этому показателю он сравнялся с трёхкратным чемпионом мира легендарным бразильцем Айртоном Сенной.

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 192.
2. Михаэль Шумахер (Германия) — 155.
3. Себастьян Феттель (Германия) — 122.
4. Ален Прост (Франция) — 106.
5. Кими Райкконен (Финляндия) — 103.
6. Фернандо Алонсо (Испания) — 101.
7. Айртон Сенна (Бразилия), Макс Ферстаппен (Нидерланды) — по 80.

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