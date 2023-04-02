Ферстаппен сравнялся с Сенной по числу подиумов в карьере

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен установил очередное историческое достижение на Гран-при Австралии, состоявшемся сегодня, 2 апреля, в Мельбурне.

Напомним, Ферстаппен стал победителем гонки и впервые выиграл австралийский этап. Успех стал для 25-летнего голландца 80-м в карьере, и по этому показателю он сравнялся с трёхкратным чемпионом мира легендарным бразильцем Айртоном Сенной.

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 192.

2. Михаэль Шумахер (Германия) — 155.

3. Себастьян Феттель (Германия) — 122.

4. Ален Прост (Франция) — 106.

5. Кими Райкконен (Финляндия) — 103.

6. Фернандо Алонсо (Испания) — 101.

7. Айртон Сенна (Бразилия), Макс Ферстаппен (Нидерланды) — по 80.