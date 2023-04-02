Перес прокомментировал прорыв на 15 мест в гонке Гран-при Австралии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал выступление в гонке Гран-при Австралии, состоявшейся сегодня, 2 апреля, в Мельбурне. Напомним, мексиканец стал последним в квалификации, однако завершил гонку на пятом месте и был признан «гонщиком дня».
«В целом это хороший результат. В квалификации я слегка потерял уверенность в машине, но за ночь мы внесли немало изменений, и это помогло нам в гонке. Первый рестарт получился действительно хорошим, я продвинулся вперёд на три или четыре места, но затем произошла небольшая неразбериха в DRS-паровозике.
Завершающая часть гонки получилась разочаровывающей, поскольку я так и не продвинулся дальше, хотя это было тяжело сделать с неразогретыми шинами, да и к тому же все быстро перешли на «хард». Возможно, если бы я был агрессивней вначале, то выступил бы лучше, но я рад, что стал пятым и проехал быстрейший круг. Гонка дала нам уверенность перед Баку», – приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».
- 2 апреля 2023
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