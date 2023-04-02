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Алонсо стал первым пилотом в истории, для которого 101-й подиум не оказался победным

Алонсо стал первым пилотом в истории, для которого 101-й подиум не оказался победным
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Сегодня, 2 апреля, завершился Гран-при Австралии, в котором испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо завоевал третье место. Этот подиум стал 101-м в карьере пилота. Он единственный гонщик в истории, для которого 101-й подиум не оказался победным.

Пока только пять гонщиков достигли 101 подиума в Формуле-1. Это были Ален Прост, Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель и Кими Райкконен. Интересная статистика заключается в том, что все они выиграли гонку, когда поднялись на подиум в 101-й раз.

Формула-1. Рекордсмены по количеству подиумов:

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 192.
2. Михаэль Шумахер (Германия) — 155.
3. Себастьян Феттель (Германия) — 122.
4. Ален Прост (Франция) — 106.
5. Кими Райкконен (Финляндия) — 103.
6. Фернандо Алонсо (Испания) — 101.
7. Айртон Сенна (Бразилия), Макс Ферстаппен (Нидерланды) — по 80.

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