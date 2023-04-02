Алонсо стал первым пилотом в истории, для которого 101-й подиум не оказался победным

Сегодня, 2 апреля, завершился Гран-при Австралии, в котором испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо завоевал третье место. Этот подиум стал 101-м в карьере пилота. Он единственный гонщик в истории, для которого 101-й подиум не оказался победным.

Пока только пять гонщиков достигли 101 подиума в Формуле-1. Это были Ален Прост, Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель и Кими Райкконен. Интересная статистика заключается в том, что все они выиграли гонку, когда поднялись на подиум в 101-й раз.

Формула-1. Рекордсмены по количеству подиумов:

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 192.

2. Михаэль Шумахер (Германия) — 155.

3. Себастьян Феттель (Германия) — 122.

4. Ален Прост (Франция) — 106.

5. Кими Райкконен (Финляндия) — 103.

6. Фернандо Алонсо (Испания) — 101.

7. Айртон Сенна (Бразилия), Макс Ферстаппен (Нидерланды) — по 80.