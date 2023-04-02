Прост: сейчас все команды Формулы-1 испытывают кризис

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост считает, что все команды Формулы-1 находятся сейчас в кризисе.

«Это странное начало сезона. Куда бы вы ни посмотрели, вы увидите, что всё идет не очень хорошо и что в некотором смысле это уже кризис. Причем кризис на всех уровнях. Неважно, речь идёт о крупной команде или маленькой.

Есть такие команды, как «Макларен», которые не только не могут восстановить былые позиции, но и падают всё ниже. Есть «Альпин», восстановление которой всё ещё идёт медленно. Есть «Мерседес», упорствующий в своей инновационной концепции, которая, очевидно, не работает.

Даже система «Ред Булл» даёт сбои. У Ферстаппена уже наблюдаются первые признаки неудач. Серхио Перес, который теперь обосновался в команде, обнаружил, что может побеждать, и больше не готов идти на постоянные компромиссы.

«Феррари», решив привлечь новую кровь и нового руководителя, к тому же иностранного, не имеет сегодня тех результатов, которых мы бы хотели. И они не придут немедленно», — приводит слова Проста GPFans.