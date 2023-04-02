«Последние три круга мы были пассажирами». Перес пожаловался на условия ГП Австралии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о многочисленных авариях в гонке Гран-при Австралии, состоявшейся сегодня, 2 апреля, в Мельбурне.

Напомним, после второго рестарта произошло несколько аварий, в результате которых машины Ника де Вриса, Логана Сарджента, Пьера Гасли и Эстебана Окона были исключены из протокола.

«Это и вправду было опасно. Во-первых, из-за прогревочных кругов, а во-вторых, из-за того, что пилоты ничего не видели [из-за солнца]. Мы больше не можем гоняться в таких условиях, потому что однажды произойдёт завал.

Последние три круга мы были просто пассажирами, у нас не было никакой видимости. Мне пришлось уклоняться от Гасли, на первом повороте ничего не было видно», – приводит слова Переса издание Racingnews365.