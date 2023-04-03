Вассёр: финиш вне очковой зоны не отражает того прогресса, которого мы добились

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался по поводу Гран-при Австралии.

«Финиш вне очковой зоны не отражает того прогресса, которого мы добились. Мы сделали шаг вперёд в производительности, но, что ещё более важно, у нас был стабильный гоночный темп на разных шинах, включая «хард». Единственное, наша квалификация не соответствовала нашему потенциалу. Мы разочарованы, ведь Шарлю просто не повезло попасть в эту ситуацию на старте.

Под первой машиной безопасности у Карлоса был шанс отыграться, но из-за красного флага ему пришлось снова стартовать с 11-го места, после чего он был весьма хорош. Штраф уничтожил его шансы на хороший результат, но мы возвращаемся в Маранелло, зная, что находимся на верном пути. Теперь у нас есть три недели, чтобы продолжить работу над оптимизацией и обновлением SF-23 для предстоящих Гран-при», — приводит слова Вассёра GrandPX.news.