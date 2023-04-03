Хорнер: второй рестарт гонки в Австралии был правильным решением

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о решении гоночной дирекции провести второй рестарт гонки Гран-при Австралии после аварии Кевина Магнуссена из «Хааса».
Напомним, после второго рестарта в первом повороте произошло несколько аварий, в результате чего машины Ника де Вриса, Логана Сарджента, Пьера Гасли и Эстебана Окона были исключены из протокола.
«Красный флаг был правильным решением, на трассе было много обломков. Проблема же заключается в том, что до конца гонки оставалось всего два круга и в такой ситуации всегда будут победители и проигравшие. Можно понять желание финишировать в гоночных условиях вместо того, чтобы три круга ехать за машиной безопасности. Возможно, организаторы смогли бы очистить трассу, я не знаю, в таких ситуациях всегда есть чему поучиться», – приводит слова Хорнера Total Motorsport.
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