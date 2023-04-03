Фернандо Алонсо расстался со своей девушкой. Фото
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что прекратил отношение со своей девушкой – австрийской телеведущей Андреа Шлагер.
«Мы хотели бы сказать, что наши отношения подошли к концу. Нам повезло провести фантастическое время, и это продолжится, но в другой форме нашей привязанности.
Как вы, наверное, видели, мы продолжили работать вместе как на трассе, так и за её пределами над различными проектами и будем продолжать это делать с глубокой любовью и уважением друг к другу», – говорится в заявлении пары, оставленном в социальных сетях.
На минувшем Гран-при Австралии Алонсо показал третий результат. Победу добыл Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
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