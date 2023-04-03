Хорнер высказался о борьбе Ферстаппена с пилотами «Мерседеса» на Гран-при Австралии
Поделиться
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил реакцию пилота Макса Ферстаппена на борьбу с пилотами «Мерседеса» на Гран-при Австралии.
Действующий чемпион мира упал с поул-позишен на третье место в первых трёх поворотах гонки, когда его обогнал Джордж Расселл в повороте 1, а затем Льюис Хэмилтон в повороте 3.
«Оба их пилота быстро стартовали, они оба были очень агрессивны на первом круге. Макс проявил большое терпение, чтобы не наделать ошибок.
Пилоты «Мерседеса» начали бороться друг с другом, затем Расселл сошёл, появился красный флаг, и тогда началась прямая борьба между Максом и Льюисом, и он очень быстро справился с этим. С этого момента гонка стала контролируемой», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
Комментарии
- 3 апреля 2023
-
10:34
-
10:17
-
09:45
-
02:33
-
00:50
-
00:12
- 2 апреля 2023
-
22:44
-
21:30
-
21:03
-
20:44
-
20:42
-
19:55
-
18:55
-
18:44
-
18:40
-
17:55
-
17:45
-
16:55
-
16:14
-
16:01
-
16:00
-
15:54
-
15:41
-
15:24
-
14:49
-
14:26
-
14:22
-
14:19
-
14:16
-
13:59
-
13:52
-
13:51
-
13:26
-
13:24
-
13:13
Партнерский контент