Хорнер высказался о борьбе Ферстаппена с пилотами «Мерседеса» на Гран-при Австралии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил реакцию пилота Макса Ферстаппена на борьбу с пилотами «Мерседеса» на Гран-при Австралии.

Действующий чемпион мира упал с поул-позишен на третье место в первых трёх поворотах гонки, когда его обогнал Джордж Расселл в повороте 1, а затем Льюис Хэмилтон в повороте 3.

«Оба их пилота быстро стартовали, они оба были очень агрессивны на первом круге. Макс проявил большое терпение, чтобы не наделать ошибок.

Пилоты «Мерседеса» начали бороться друг с другом, затем Расселл сошёл, появился красный флаг, и тогда началась прямая борьба между Максом и Льюисом, и он очень быстро справился с этим. С этого момента гонка стала контролируемой», — приводит слова Хорнера Racingnews365.