Ален Прост назвал временной отрезок, который станет решающим для «Ред Булл» в этом сезоне

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост поделился мнением о результатах «Ред Булл», показанных на старте нынешнего сезона Формулы-1. Пилоты австрийской команды выиграли все три Гран-при: Макс Ферстаппен побеждал в Бахрейне и Мельбурне, а Серхио Перес – в Джидде.

«Даже если доминирование «Ред Булл» сохранится, следующие несколько недель будут решающими для действующих чемпионов мира. Ясно, что произойти может что угодно, и от кризиса не застрахован никто», — приводит слова Проста GPFans со ссылкой на L'Equipe.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, имея в активе 123 очка. У «Астон Мартин», занимающего второе место, 65 баллов.

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