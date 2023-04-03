Ален Прост назвал временной отрезок, который станет решающим для «Ред Булл» в этом сезоне
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Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост поделился мнением о результатах «Ред Булл», показанных на старте нынешнего сезона Формулы-1. Пилоты австрийской команды выиграли все три Гран-при: Макс Ферстаппен побеждал в Бахрейне и Мельбурне, а Серхио Перес – в Джидде.
«Даже если доминирование «Ред Булл» сохранится, следующие несколько недель будут решающими для действующих чемпионов мира. Ясно, что произойти может что угодно, и от кризиса не застрахован никто», — приводит слова Проста GPFans со ссылкой на L'Equipe.
В настоящий момент «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, имея в активе 123 очка. У «Астон Мартин», занимающего второе место, 65 баллов.
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