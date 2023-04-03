Джордж Расселл назвал реальное преимущество «Ред Булл» перед всеми остальными командами

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о преимуществе австрийской команды «Ред Булл» перед всеми остальными гоночными коллективами Формулы-1.

«Конечно, они гоняются не в полную силу. Думаю, они фактически стесняются показывать весь свой потенциал, потому что чем быстрее они кажутся, тем больше их будут пытаться как-то сдержать. Полагаю, на самом деле у них, вероятно, преимущество в семь десятых перед остальными.

Нужно отдать им должное – они проделали действительно большую работу. Этого не отнять, и нам явно нужно улучшить нашу игру», — приводит слова Расселла PlanetF1.

Напомним, победу по итогам минувшего Гран-при Австралии одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

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