Марко: на Гран-при Австралии Перес сам себе создал проблемы

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о действиях мексиканского пилота команды Серхио Переса на Гран-при Австралии. Напомним, в ходе первого сегмента квалификации Серхио вылетел с трассы и застрял в гравии. Перес заблокировал колёса в третьем повороте и затем уже не смог выбраться с обочины на трассу, из-за чего квалификация была остановлена красными флагами, а сам Серхио выбыл из борьбы. При этом мексиканец в разговоре с командой по радио после вылета дал понять, что он вылетел не из-за собственной ошибки, а по причине проблем с автомобилем.
«Серхио Перес здесь сам себе создал проблемы», — приводит слова Марко Gpblog со ссылкой на De Telegraaf.
Напомним, на Гран-при Австралии Перес показал шестой результат.
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