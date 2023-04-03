Сарджент высказался по поводу столкновения с де Врисом в Австралии
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Пилот «Уильямса» Логан Сарджент высказался по поводу столкновения с гонщиком «Альфа Таури» Ником де Врисом на последнем рестарте Гран-при Австралии.
Американец врезался в заднюю часть болида своего соперника из «Альфа Таури», когда они приближались к первому повороту.
«Последний рестарт был довольно странным. Я чувствовал, что тормозил так же, как и на двух предыдущих стартах. Я нажал на педаль, и это произошло мгновенно. Оба передних колеса заблокировались, и я ничего не мог с этим поделать.
Я хотел бы извиниться перед Ником. Я не хотел так заканчивать день. Он и так был тяжёлым. Это было разочаровывающе», — приводит слова Сарджента RaceFans.
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