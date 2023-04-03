«Это будет дорого стоить». Зафнауэр оценил ущерб от аварий на Гран-при Австралии
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался по поводу ущерба, который понесла команда в результате аварий на Гран-при Австралии.
«Это будет дорого стоить. Как подготовить детали к следующей гонке, я пока не знаю», — приводит слова Зафнауэра GPblog.
Напомним, в гонке на Гран-при Австралии было три рестарта. После второго перезапуска на первом же повороте случилось несколько аварий, в результате которых машины Ника де Вриса, Логана Сарджента, Пьера Гасли и Эстебана Окона были исключены из протокола.
Если по итогам расследования Гасли будет признан виновным в аварии, то он получит два штрафных балла и будет вынужден пропустить следующий этап Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Сейчас у француза 10 штрафных баллов.
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