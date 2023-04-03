Марко предположил, что стало причиной большого числа аварий на 2-м рестарте ГП Австралии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о причинах столкновений на втором рестарте Гран-при Австралии. Как считает Марко, фактором, спровоцировавшим аварии, стала машина безопасности, которая ехала слишком медленно.
«Машина безопасности ехала очень медленно. В результате шины остыли. Кроме того, составы шин были разными. У некоторых был новый набор «софта», у некоторых – уже использованный. Как мне кажется, это стало одной из причин, почему было так много столкновений», — приводит слова Марко GPblog со ссылкой на его выступление на Servus TV.
Напомним, победу по итогам Гран-при Австралии добыл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Ещё один пилот «Ред Булл» Серхио Перес был шестым.
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