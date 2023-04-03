Марко рассказал, какого места ожидал от Переса в Австралии после провальной квалификации

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении мексиканского пилота команды Серхио Переса в гонке Гран-при Австралии. Перес стал последним в квалификации, но гонку смог завершить на пятом месте. Мексиканца признали «гонщиком дня».
«Серхио Перес выжал максимум. Мы ожидали седьмого или шестого места. Так что его результат – оптимальный вариант», — приводит слова Марко GPblog со ссылкой на Servus TV.
Напомним, в ходе первого сегмента квалификации Серхио вылетел с трассы и застрял в гравии. Мексиканец заблокировал колёса в третьем повороте и не смог выбраться с обочины на трассу, из-за чего квалификация была остановлена красными флагами, а сам Серхио выбыл из борьбы.
Победу в гонке Гран-при Австралии одержал напарник Переса Макс Ферстаппен.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
- 3 апреля 2023
-
17:53
-
17:31
-
16:51
-
15:24
-
15:14
-
14:38
-
14:21
-
13:32
-
13:16
-
12:55
-
12:36
-
12:33
-
11:41
-
11:34
-
10:53
-
10:34
-
10:17
-
09:45
-
02:33
-
00:50
-
00:12
- 2 апреля 2023
-
22:44
-
21:30
-
21:03
-
20:44
-
20:42
-
19:55
-
18:55
-
18:44
-
18:40
-
17:55
-
17:45
-
16:55
-
16:14
-
16:01