Марко рассказал, какого места ожидал от Переса в Австралии после провальной квалификации

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении мексиканского пилота команды Серхио Переса в гонке Гран-при Австралии. Перес стал последним в квалификации, но гонку смог завершить на пятом месте. Мексиканца признали «гонщиком дня».

«Серхио Перес выжал максимум. Мы ожидали седьмого или шестого места. Так что его результат – оптимальный вариант», — приводит слова Марко GPblog со ссылкой на Servus TV.

Напомним, в ходе первого сегмента квалификации Серхио вылетел с трассы и застрял в гравии. Мексиканец заблокировал колёса в третьем повороте и не смог выбраться с обочины на трассу, из-за чего квалификация была остановлена красными флагами, а сам Серхио выбыл из борьбы.

Победу в гонке Гран-при Австралии одержал напарник Переса Макс Ферстаппен.

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