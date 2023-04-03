Марко: Ферстаппен после обгона Хэмилтона контролировал ход гонки

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал победу Макса Ферстаппена в гонке на Гран-при Австралии в минувшее воскресенье.

«В самый решающий момент рестарт прошёл хорошо. Макс просто сделал то, что должен был сделать в тех сражениях на рестартах. «Мерседесу» было нечего терять, поэтому они пошли на риск.

После обгона Хэмилтона Макс контролировал ход гонки. И вы знаете, когда они с Льюисом сближаются, всегда возникает опасная ситуация. Макс был прав, когда не стал рисковать, потому что он собирается стать чемпионом», — приводит слова Марко RacingNews365.

Напомним, победителем гонки стал пилот «Ред Булл» и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.