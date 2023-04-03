«Охота началась». Хэмилтон опубликовал фото после подиума на Гран-при Австралии

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», звёздный британский ветеран Льюис Хэмилтон опубликовал новый пост в социальных сетях после успешного выступления на Гран-при Австралии, прошедшего на минувших выходных в Мельбурне.

Напомним, Хэмилтон стал третьим по итогам квалификации, а в воскресной гонке финишировал вторым, уступив фавориту сезона и двукратному чемпиону мира, голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

«Охота началась», – написал Хэмилтон.

Фото: из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: из личного архива Льюиса Хэмилтона

Подиум на этапе в Мельбурне стал для 38-летнего британца 192-м в карьере, по данному показателю он является лучшим в истории Формулы-1.

Ранее в интервью Хэмилтон прокомментировал борьбу с Ферстаппеном, пожаловавшимся, что британец выдавил его с трассы.

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