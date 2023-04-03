Вольф — о ГП Австралии: не время для эйфории, некоторые вещи сыграли на руку «Мерседесу»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги выступления команды на Гран-при Австралии, прошедшем на минувших выходных в Мельбурне.

Несмотря на успех семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, финишировавшего вторым, Вольф заявил, что уикенд не отражает действительной ситуации.

«Было бы неправильно переходить от депрессии к эйфории. Нам нужно оставаться рациональными. Некоторые факторы сыграли нам на руку. Мы оптимально подобрали шины, выжали максимум из машины, а пилоты проделали великолепную работу. Другие справились не так хорошо», – приводит слова Вольфа издание Auto Motor und Sport.

Подиум на этапе в Мельбурне стал для 38-летнего Хэмилтона 192-м в карьере, по данному показателю он является рекордсменом Формулы-1.