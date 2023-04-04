Деймон Хилл высказался о своих отношениях с Михаэлем Шумахером
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Чемпион мира 1996 года, британец Деймон Хилл высказался о своих отношениях с легендарным немцем Михаэлем Шумахером, в прошлом боровшимся с ним за победы в чемпионатах.
«Часто ли я общался с ним до произошедшего? Нет, нечасто. Я не был близок с Михаэлем, и это единственная причина. Я ушёл из гонок в тот момент, когда он гонялся. А когда мы выступали, мы были соперниками», – сказал Хилл в эфире Channel 10.
Напомним, в сезоне-1996 Шумахер, на тот момент выступавший за «Феррари», занял итоговое третье место, победив в Гран-при Испании, Бельгии и Италии. Вице-чемпионом стал напарник Хилла по «Уильямс-Рено», канадец Жак Вильнёв.
Ранее в интервью Хилл высказался о перспективах австралийца Оскара Пиастри.
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