«Небольшая сенсация». Сироткин — о выступлении Алонсо в этом сезоне Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1, а ныне вице-президент Российской автомобильной федерации Сергей Сироткин поделился мнением о выступлении команд в нынешнем сезоне «Королевских гонок». Особенно Сергей отметил «Астон Мартин» и пилота гоночного коллектива Фернандо Алонсо.

«Слежу ли за Формулой-1? Да. Хотя, признаюсь честно, из-за большого объёма работы в других проектах, включая Российскую автомобильную федерацию, не всегда есть время. Раньше читал все новости и старался быть в курсе любых событий. Сейчас более поверхностно. Если говорить про текущий сезон, то надо отметить, как все порадовались за Фернандо Алонсо и в целом за «Астон Мартин». Наконец-то, казалось бы, на закате карьеры он угадал с коллективом, куда перейти. И это небольшая сенсация.

Конечно, мы видим, что «Ред Булл» чуть-чуть выделяется, но всё-таки разброс между командами, в принципе, не такой большой. Да, «Ред Булл» опять лидирует и это немного портит интригу, но дальше всё достаточно плотно. «Мерседес», «Феррари», «Астон Мартин» — здесь есть ротация: кто-то прыгает вперёд, кто-то ошибается и отваливается. Борьба этих команд может получиться интересной.

Дальше важно, кто и как будет развивать машины по ходу сезона. «Ред Булл» в данном аспекте опять среди фаворитов. Поэтому (может быть, это прозвучит плохо) надеюсь, что они не уедут от остальных совсем в космос и мы сможем наблюдать более или менее конкурентную борьбу», — приводит слова Сироткина «RT на русском».

«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу: