Оруджев: можно ввести в Ф-1 правило — если нет экшена 10 кругов, делаем старт с места!

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев на фоне многочисленных остановок гонки на Гран-при Австралии Формулы-1 в шутку предложил ввести новое правило в Формуле-1, которое повысит зрелищность гонок.

«Красный флаг из-за ошибки Магнуссена мне непонятен. В официальную версию про обломки я не верю. Дайте виртуальный или реальный сейфти-кар и уберите трассу. Думаю, что сделали для шоу: гонка-то скучноватая была, я вот уже отошёл от телеэкрана!

Решения судей ради шоу? Для зрителей — нормально и даже классно. Можно даже правило внести: если нет экшена 10 кругов подряд, то делаем старт с места! А с точки зрения гонщика, конечно, полный бред», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».