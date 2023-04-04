Оруджев ответил, кто может лишить Алонсо третьего места в личном зачёте

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев высказал мнение, что пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл смогут обойти Фернандо Алонсо, представляющего «Астон Мартин», в борьбе за третье место в общем зачёте пилотов Формулы-1.

«Думаю, что «Мерседес» сейчас выглядит как та команда, у которой будет наибольший прогресс за сезон. Так что не исключаю, что и Льюис, и Джордж со временем смогут подвинуть Фернандо», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

В настоящий момент Алонсо занимает третье место в общем зачёте пилотов Формулы-1. После трёх Гран-при на счету Фернандо 45 очков. На четвёртом месте Хэмилтон (38 баллов). Расселл занимает седьмую позицию (18 очков).

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»: