Оруджев — о жалобах Ферстаппена на Хэмилтона: Макс бы сам никогда не оставил места

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев поделился мнением о борьбе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на первом круге Гран-при Австралии. Голландец пропустил британца и потом жаловался по радио, что пилот «Мерседеса» выдавил его с внешнего радиуса в третьем повороте.

«Макс поныл, как ноют все остальные, когда им не оставили места. Я даже удивился немного. Макс бы сам никогда не оставил там места, будь он на месте Льюиса. Думаю, сказанул в какой-то степени для шоу», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, Ферстаппен выиграл на Гран-при Австралии, а Хэмилтон был вторым.

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