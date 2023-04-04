Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев — о жалобах Ферстаппена на Хэмилтона: Макс бы сам никогда не оставил места

Оруджев — о жалобах Ферстаппена на Хэмилтона: Макс бы сам никогда не оставил места
Комментарии

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев поделился мнением о борьбе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на первом круге Гран-при Австралии. Голландец пропустил британца и потом жаловался по радио, что пилот «Мерседеса» выдавил его с внешнего радиуса в третьем повороте.

«Макс поныл, как ноют все остальные, когда им не оставили места. Я даже удивился немного. Макс бы сам никогда не оставил там места, будь он на месте Льюиса. Думаю, сказанул в какой-то степени для шоу», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, Ферстаппен выиграл на Гран-при Австралии, а Хэмилтон был вторым.

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:

Материалы по теме
Что за гонка Формулы-1! Несколько аварий, драма для лидеров и спорные решения судей
Что за гонка Формулы-1! Несколько аварий, драма для лидеров и спорные решения судей
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023