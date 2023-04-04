В Финляндии раскритиковали Валттери Боттаса за старт в этом сезоне Формулы-1

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас столкнулся с критикой у себя на родине, в Финляндии. Не так давно в газете Iltalehti появилась статья, где приводятся высказывания о Валттери от бывшего инженера, а ныне комментатора Осси Ойкаринена, а также от экс-гонщика, а сейчас эксперта Тони Виландера.
«Это неприемлемо. Мы не можем быть удовлетворены этим. Как сказал сам Валттери, теперь время побеспокоиться. Где-то скрывается принципиальная ошибка, и настало время посидеть с командой, чтобы подумать, как её исправить», — сказал Ойкаринен.
«Валттери всегда должен опережать своего товарища по команде на 10–20 секунд. Такая ситуация считалась бы нормой. Если мы говорим о 12-м и 16-м местах, то Валттери должен быть 12-м. Вот почему я очень беспокоюсь», — сказал Виландер.
Боттас показал дизайн шлема на тесты Ф-1 в Бахрейне:
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