Вассёр осудил отказ стюардов выслушать Сайнcа после нарушения на Гран-при Австралии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр выразил сожаление по поводу решения стюардов Гран-при Австралии наказать Карлоса Сайнса за столкновение с Фернандо Алонсо во время гонки, не выслушав предварительно испанца.

Напомним, Сайнс был оштрафован на пять секунд без дальнейшего обсуждения за столкновение с Алонсо в повороте 1 вскоре после второго рестарта гонки.

«Карлос очень хорошо себя проявил после неудачного пит-стопа незадолго до красного флага, и получить такой штраф в конце — это очень жестоко. Конечно, в такой ситуации ты испытываешь эмоции, потому что ты совсем недалеко от подиума, ты вышел на четвёртое место, которое добывал кровью и потом.

Теперь, я думаю, можно часами обсуждать штраф, суровый он или нет. Наверняка в зависимости от позиции, команды и так далее анализ будет разным. Я считаю, что это несправедливо, потому что стюарды могли хотя бы выслушать Сайнса и проанализировать данные. Это обидно. На прошлой неделе мы два раза за 10 минут меняли решение по поводу пит-стопа Алонсо, и мы могли бы сделать то же самое сегодня, могли хотя бы обсудить эту ситуацию», — приводит слова Вассёра F1i.