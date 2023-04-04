Итальянская полиция арестовала четырёх человек по делу о краже часов Шарля Леклера

Итальянская полиция арестовала четырёх человек, разыскиваемых в связи с кражей роскошных часов у пилота «Феррари» Шарля Леклера в прошлом году. Об этом сообщает ESPN.
В заявлении полиции говорится, что во время обыска в доме одного из подозреваемых они обнаружили двое «ценных часов, происхождение которых будет выяснено дополнительно».
Напомним, у Леклера, уроженца Монте-Карло, в апреле прошлого года на итальянском морском курорте Виареджо с запястья были украдены эксклюзивные часы Richard Mille. Кража часов произошла, когда к гонщику Формулы-1 подошли два человека в мотоциклетных шлемах и попросили сделать селфи.
Источник в следственных органах сообщил, что пока невозможно сказать, являются ли найденные часы теми самыми, которые были украдены у Леклера.
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