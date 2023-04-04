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Себастьян Феттель оценил прогресс «Астон Мартин» в сезоне-2023

Себастьян Феттель оценил прогресс «Астон Мартин» в сезоне-2023
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Четырёхкратный чемпион мира и бывший пилот «Астон Мартин», немец Себастьян Феттель, завершивший карьеру по окончании сезона-2022, высказался о прогрессе команды.

«Ожидал ли я такого прогресса? Нет, я считаю, крайне тяжело предсказывать, что случится в следующем году. И так всегда. Конечно, первой реакцией была радость, и она превзошла всё остальное.

Я сошёлся с командой в последние годы и рад, что у неё всё получается. Хотя учитывая, что последний год получился довольно плохим, было ожидаемо, что этот сезон пройдёт лучше. Очевидно, вы никогда не предскажете действия людей, но всё должно было стать лучше», – приводит слова Феттеля Motorsport Spain.

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