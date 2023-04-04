Жан Тодт — об «Оскаре» жены Мишель Йео: напомнило победу Михаэля Шумахера в 2000 году
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Бывший руководитель «Феррари» и Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт высказался о победе супруги Мишель Йео в номинации за лучшую женскую роль по версии Американской киноакадемии.
«Это было похоже на победу в чемпионате мира. Мы считали, что у нас есть шанс, когда прилетели в Лос-Анджелес, но вы никогда не знаете наверняка, пока не откроется конверт. Когда назвали имя, я был в восторге. Я знаю о стараниях Мишель.
Я прошептал ей на ухо, что испытал то же чувство, когда Михаэль [Шумахер] победил в Сузуке в 2000 году (и завоевал первый титул за «Феррари». – Прим. «Чемпионата»). Мишель вошла в историю. Вот почему я говорю, что у нас в семье появился новый чемпион мира», – приводит слова Тодта издание Corriere Della Sera.
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