Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Жан Тодт — об «Оскаре» жены Мишель Йео: напомнило победу Михаэля Шумахера в 2000 году

Жан Тодт — об «Оскаре» жены Мишель Йео: напомнило победу Михаэля Шумахера в 2000 году
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший руководитель «Феррари» и Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт высказался о победе супруги Мишель Йео в номинации за лучшую женскую роль по версии Американской киноакадемии.

«Это было похоже на победу в чемпионате мира. Мы считали, что у нас есть шанс, когда прилетели в Лос-Анджелес, но вы никогда не знаете наверняка, пока не откроется конверт. Когда назвали имя, я был в восторге. Я знаю о стараниях Мишель.

Я прошептал ей на ухо, что испытал то же чувство, когда Михаэль [Шумахер] победил в Сузуке в 2000 году (и завоевал первый титул за «Феррари». – Прим. «Чемпионата»). Мишель вошла в историю. Вот почему я говорю, что у нас в семье появился новый чемпион мира», – приводит слова Тодта издание Corriere Della Sera.

Материалы по теме
Фото
Жан Тодт поздравил жену Мишель Йео с получением «Оскара» за лучшую женскую роль
Материалы по теме
Наследие Красного Барона: 10 лучших побед Шумахера с «Феррари»
Наследие Красного Барона: 10 лучших побед Шумахера с «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023