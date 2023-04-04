Ферстаппен: «Мерседес» пытается гоняться агрессивно, потому что медленнее

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил, по его мнению, агрессивную борьбу Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на старте гонки Гран-при Австралии, прошедшей на минувших выходных в Мельбурне.

«Я вёл себя осторожно, потому что, и это очевидно, мне было что терять на первом круге. «Мерседес» пытается гоняться очень агрессивно, потому что медленнее.

Если у меня повреждение – гонка заканчивается. Конечно, не хочется терять позиции, но, в конце концов, это не имеет для меня большого значения, и вы можете в этом убедиться. Возможно, я был слишком осторожен. С другой стороны, «Мерседес» выкладывался по полной, и, даже если бы я оказался на внешнем радиусе, мне всё равно усложнили бы задачу», – приводит слова Ферстаппена ViaPlay.