Жан Тодт: в Ф-1 есть небольшая группка отличных пилотов, и Леклер к ним относится
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Бывший руководитель «Феррари» и Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт высказался о сравнении между голландцем Максом Ферстаппеном и немцем Михаэлем Шумахером, а также оценил способности монегаска Шарля Леклера.
«Я не сравниваю Ферстаппена с Михаэлем Шумахером, но у них есть кое-что общее. Что? Они оба выступают за лучшую команду, и это играет свою роль.
Смог бы Леклер выступать на таком же уровне, если бы у него была лучшая команда? Конечно. В Формуле-1 есть хорошие гонщики, а есть небольшая группка очень хороших, и Леклер к ним относится», – приводит слова Тодта издание Corriere Della Sera.
Ранее известный итальянский журналист Лео Туррини объяснил проблему выступлений Леклера за «Феррари».
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