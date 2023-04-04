Брандл: в случае ухода Хэмилтона у «Мерседеса» есть Расселл

Бывший пилот Формулы-1, ныне известный эксперт Мартин Брандл лестно отозвался о Джордже Расселле и заявил, что тот может в будущем полноценно заменить Льюиса Хэмилтона.
«Рассел отлично пилотирует. Очень сложно выбрать кого-то из двух гонщиков «Мерседеса», и это огромный комплимент Джорджу Расселлу, учитывая, как хорош Льюис Хэмилтон, как он мотивирован. В случае ухода из автогонок Хэмилтона у «Мерседеса» уже есть Джордж Расселл, готовый к роли лидера как в квалификациях, так и в гонках.
Хоть Рассел отстаёт от Льюиса в чемпионате на 20 очков, но это из-за схода в Австралии. У команды отличный подбор пилотов. Надо отдать должное Джорджу, а также Льюису, который пилотирует крайне хорошо», – приводит слова Брандла Sky Sports.
Напомним, на прошедшем Гран-при Австралии Расселлу пришлось сойти из-за возгорания болида, в то время как его партнёр по команде Льюис Хэмилтон занял второе место.
- 5 апреля 2023
-
00:31
- 4 апреля 2023
-
23:56
-
23:38
-
23:30
-
23:16
-
22:38
-
22:03
-
20:38
-
19:37
-
19:30
-
18:50
-
17:46
-
17:41
-
16:38
-
16:04
-
15:51
-
15:38
-
14:50
-
14:45
-
14:20
-
13:55
-
13:47
-
13:30
-
13:10
-
12:33
-
12:21
-
11:49
-
11:16
-
11:02
-
10:02
-
00:42
-
00:02
- 3 апреля 2023
-
22:46
-
21:51
-
20:40