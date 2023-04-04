Брандл: в случае ухода Хэмилтона у «Мерседеса» есть Расселл

Бывший пилот Формулы-1, ныне известный эксперт Мартин Брандл лестно отозвался о Джордже Расселле и заявил, что тот может в будущем полноценно заменить Льюиса Хэмилтона.

«Рассел отлично пилотирует. Очень сложно выбрать кого-то из двух гонщиков «Мерседеса», и это огромный комплимент Джорджу Расселлу, учитывая, как хорош Льюис Хэмилтон, как он мотивирован. В случае ухода из автогонок Хэмилтона у «Мерседеса» уже есть Джордж Расселл, готовый к роли лидера как в квалификациях, так и в гонках.

Хоть Рассел отстаёт от Льюиса в чемпионате на 20 очков, но это из-за схода в Австралии. У команды отличный подбор пилотов. Надо отдать должное Джорджу, а также Льюису, который пилотирует крайне хорошо», – приводит слова Брандла Sky Sports.

Напомним, на прошедшем Гран-при Австралии Расселлу пришлось сойти из-за возгорания болида, в то время как его партнёр по команде Льюис Хэмилтон занял второе место.