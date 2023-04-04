Опубликовано видео погони Леклера за ворами, укравшими его дорогие часы

В сети появилось видео инцидента, произошедшего с пилотом «Феррари» монегаском Шарлем Леклером в 2022 году.
Напомним, в апреле минувшего года на итальянском курорте Виареджо у Леклера были украдены эксклюзивные часы Richard Mille, стоимость которых оценивается в € 300 тыс. Кража произошла в момент, когда к гонщику подошли два человека в мотоциклетных шлемах и попросили сделать селфи.
Обнаружив пропажу, Леклер попытался догнать злоумышленников на своём автомобиле марки «Феррари», однако преступники скрылись.
В начале апреля стало известно, что итальянская полиция арестовала четырёх человек, разыскиваемых в связи с кражей часов Леклера. В заявлении сообщается, что во время обыска в доме одного из подозреваемых были обнаружены двое «ценных часов, происхождение которых выясняется».
- 5 апреля 2023
-
00:31
- 4 апреля 2023
-
23:56
-
23:38
-
23:30
-
23:16
-
22:38
-
22:03
-
20:38
-
19:37
-
19:30
-
18:50
-
17:46
-
17:41
-
16:38
-
16:04
-
15:51
-
15:38
-
14:50
-
14:45
-
14:20
-
13:55
-
13:47
-
13:30
-
13:10
-
12:33
-
12:21
-
11:49
-
11:16
-
11:02
-
10:02
-
00:42
-
00:02
- 3 апреля 2023
-
22:46
-
21:51
-
20:40