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Опубликовано видео погони Леклера за ворами, укравшими его дорогие часы

Опубликовано видео погони Леклера за ворами, укравшими его дорогие часы
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В сети появилось видео инцидента, произошедшего с пилотом «Феррари» монегаском Шарлем Леклером в 2022 году.

Напомним, в апреле минувшего года на итальянском курорте Виареджо у Леклера были украдены эксклюзивные часы Richard Mille, стоимость которых оценивается в € 300 тыс. Кража произошла в момент, когда к гонщику подошли два человека в мотоциклетных шлемах и попросили сделать селфи.

Обнаружив пропажу, Леклер попытался догнать злоумышленников на своём автомобиле марки «Феррари», однако преступники скрылись.

В начале апреля стало известно, что итальянская полиция арестовала четырёх человек, разыскиваемых в связи с кражей часов Леклера. В заявлении сообщается, что во время обыска в доме одного из подозреваемых были обнаружены двое «ценных часов, происхождение которых выясняется».

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