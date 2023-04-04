Ральф Шумахер раскритиковал решение дать рестарт с места в конце Гран-при Австралии
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Бывший пилот Формулы-1 немец Ральф Шумахер раскритиковал решение дирекции гонки дать рестарт с места в конце Гран-при Австралии. Напомним, гонка на Гран-при Австралии была прервана красными флагами за три круга до конца.
«Правила, позволяющие давать старт с места – это одно, но надо же включать здравый смысл. Можно было позвать машину безопасности, чтобы предотвратить хаос. Скоростной первый поворот в Мельбурне всегда притягивает аварии – поверьте, я знаю, о чём говорю. В Австралии при рестарте в конце гонки хаос просто обеспечен. Все хотят улучшить свою позицию и входят в опасный первый поворот сверхмотивированными.
Гоночной дирекции должно быть стыдно. Просто посмешище какое-то», — приводит слова Шумахера F1-insider.
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