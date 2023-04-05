14-летний подросток погиб во время соревнований по картингу в Венесуэле
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14-летний мальчик погиб в результате несчастного случая во время соревнований по картингу в Венесуэле. Трагедией завершилась выставочная картинговая гонка, которая была направлена на привлечение внимания к безопасности на дорогах общего пользования.
Согласно имеющимся данным, потеряв контроль над картингом, которым он управлял, молодой человек врезался в одно из ограждений, разделяющих дорогу. Секундами позже он врезался в столб уличного освещения. Родственники и друзья несовершеннолетнего доставили его в клинику в городе Маракайбо, однако он скончался.
Мэр муниципалитета выразил сожаление по поводу случившегося и выразил соболезнования семье и друзьям погибшего гонщика в связи с такой печальной утратой.
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