14-летний подросток погиб во время соревнований по картингу в Венесуэле

14-летний мальчик погиб в результате несчастного случая во время соревнований по картингу в Венесуэле. Трагедией завершилась выставочная картинговая гонка, которая была направлена на привлечение внимания к безопасности на дорогах общего пользования.

Согласно имеющимся данным, потеряв контроль над картингом, которым он управлял, молодой человек врезался в одно из ограждений, разделяющих дорогу. Секундами позже он врезался в столб уличного освещения. Родственники и друзья несовершеннолетнего доставили его в клинику в городе Маракайбо, однако он скончался.

Мэр муниципалитета выразил сожаление по поводу случившегося и выразил соболезнования семье и друзьям погибшего гонщика в связи с такой печальной утратой.