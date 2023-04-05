Брандл: если Ферстаппен уйдёт, найдётся миллион других, кто будет рад прийти в «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1, ныне известный эксперт Мартин Брандл прокомментировал недовольство гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена изменениями в правилах чемпионата. В частности, Макс ранее заявлял, что с изменением технического регламента на 2023 год несколько переборщили.

«Может ли Ферстаппен уйти из-за изменений правил? Я был бы удивлён. Но если он захочет уйти, найдётся миллион других пилотов, которые будут очень рады получить место в «Ред Булл».

Думаю, он пытается сказать: «Не стоит валять дурака слишком много. Давайте просто двигаться вперёд и продолжать в том же духе. Не стоит постоянно менять основные правила».

И я понимаю его точку зрения. Однако я действительно не могу понять, почему это вдруг может заставить его остановиться», — приводит слова Брандла PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.

Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне: