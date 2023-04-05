Алези: именно Сайнс допустил ошибку на третьем рестарте в Австралии, он заслужил штраф

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези поддержал решение ФИА наказать пилота «Феррари» Карлоса Сайнса за столкновение с Фернандо Алонсо («Астон Мартин») в конце Гран-при Австралии.

Из-за этого штрафа и финиша позади сейфти-кара Сайнс опустился с четвёртого места на 12-е и не набрал очков.

«Гран-при Австралии вызвал много споров по поводу поведения руководителей гонки. Я понимаю впечатление тех, кто видел хаос во время гонки, но я не разделяю этих жалоб. На мой взгляд, директор гонки прекрасно применил правила.

Думаю, что наказание, назначенное Сайнсу, тоже вполне объяснимо. Как это бывает в футболе или других видах спорта, наказание может быть назначено даже в конце матча за неподобающее поведение. И, честно говоря, именно Сайнс допустил ошибку вскоре после третьего рестарта», — приводит слова Алези GPFans.